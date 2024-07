ARTE DRAG

A Mostra LabQueer reúne performances e bate-papo com artistas, gestores e a comunidade LGBTQIA+ a partir desta sexta

A Mostra LabQueer acontece nesta sexta-feira (19), às 20h, no Bar da Pri, localizado no Pelourinho. O evento pretende apresentar, em uma noite de performances, a fase final do projeto homônimo voltado à formação de artistas drags e performers, onde as pessoas que integraram o projeto vão apresentar suas criações, experimentações e investigações artísticas. A mostra tem entrada mediante a contribuição de 1 kg de alimento não perecível.