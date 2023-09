'A revolta dos malês' é destaque da matinê do Cine Glauber Rocha. Crédito: Divulgação

Um episódio histórico ocorrido na Bahia é o tema do destaque da matinê do Cine Glauber Rocha neste domingo (24.9): “A revolta dos malês”, de Belisario Franca e Jeferson De. O filme acompanha um grupo de escravos muçulmanos que se revoltaram contra os fazendeiros que os privaram de sua liberdade e será exibido às 10h30, com ingressos populares por 5 reais.



Na trama, a escrava Guilhermina consegue juntar a quantia suficiente para comprar sua liberdade e da filha, mas acaba tendo sua carta de alforria negada. Com o estouro da Revolta, ela planeja sua tão sonhada fuga rumo a uma vida nova.

O longa-metragem sobre o levante de centenas de negros iorubá - oriundos da África Central - praticantes do islamismo permanece em cartaz pelo menos até a próxima quarta-feira e é uma oportunidade para professores trabalharem o tema com seus alunos. Às terças e quartas, estudantes com até 18 anos, cursando o ensino médio, pagam somente 8 reais no ingresso.