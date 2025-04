COMIDA

Adeus não, até breve! Público tem até o próximo dia 13 para apreciar a irretocável cozinha do Jiló na Pituba

Ronaldo Jacobina

Publicado em 5 de abril de 2025 às 05:00

Frango frito Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Na última quinta-feira de março, mais precisamente no dia 27 do mês passado, voltei ao Jiló mais uma vez. Nesta data, curiosamente, a ideia de almoçar ali não foi minha, mas de um grupo de amigos os quais apresentei o restaurante do chef niteroiense Icaro Rosa logo que este aportou aqui, há cerca de dois anos, depois de sete encantando baianos e turistas em Itacaré, no litoral sul da Bahia. >

Fui eu por sinal que, a pedido do chef Fabrício Lemos, noticiou em primeira mão a vinda do Jiló para a capital baiana. Foi este que aqui escreve também, quem deu a primeira matéria, intitulada “O Jiló que não amarga”, aqui neste mesmo espaço do Correio*, narrando a minha feliz experiência vivida na recém-inaugurada casa, na Pituba. Na reportagem, está cravada uma fala do chef do grupo Origem que diz exatamente assim: “A comida que Ícaro faz é muito brasileira, de excelente qualidade, acho que Salvador precisava de um cara desses aqui”. Foi paixão a primeira mordida. A de Lemos e a minha.>

Peixe grelhado

Você ai deve está se perguntando: aonde esse cara quer chegar? Não sei exatamente, a única coisa que sei é que, em momento algum daquela quinta-feira (27), passou pela minha cabeça que aquela seria a última vez que comeria o Carbonara do Mar, feito com polvo e camarão grelhados que se tornou um dos meus pratos prediletos do cardápio. Assim como o Frango frito, com Sweet Chilli de Pimenta Doce que virou a entrada mais pedida do cardápio. Ainda bem que não e explico os motivos. O principal deles é que, sim, ainda comerei este prato e todos os outros que o chef criou pra o Jiló tão logo ele encontre um novo ponto para remontar a casa, já que a decisão de fecha-la, anunciada esta semana, não foi por nenhum motivo além da sucessão de problemas estruturais, como constante falta d´água, que o chef enfrentou ao longo desses dois anos.>

Jiló da árvore

Portanto meu Carbonara do Mar está garantido logo que o Jiló se reinstalar. Já o frango frito com geleia de pimenta está ainda mais fácil de manter na minha dieta já que passou a constar no cardápio do Ayrá, bar que o chef e sua mulher Elen Luz, inauguraram recentemente no Rio Vermelho, bairro que está no radar do casal para receber a segunda edição do Jiló, “muito em breve”, como anunciou o chef. Até lá, os fãs da cozinha do Jiló têm ainda até o próximo dia 13, domingo, para se refestelar com entradinhas como o Bun feito no vapor com camarão crocante e maionese de curry, o Steak Tartare na ponta da faca, o Rosbife de Dona Vera, o Arroz de Marinheiro feito na panelinha de ferro fundido ou o peixe grelhado com efó que o chef criou para celebrar o aniversário de Salvador, além de muitas outras delícias.>

Rosbife

Ou melhor: aconselho a conhecer o Ayrá, ali depois do finalzinho da curva da Rua da Paciência, sentido Largo de Santana, no Rio Vermelho. Por lá, além de um cardápio com a marca inconfundível do chef, vista para o mar, os drinques estão pra lá de bons, ainda pode se divertir com o canto doce e preciso de Elen Luz, cantora das boas e, como você já sabe, sócia e mulher de Icaro Rosa.>

Chef Icaro Rosa

Serviço:>

@jilosalvador>

Alameda Salerno, 49, Pituba>

Reservas: 71 99681 6517 >

@ayrabarsalvador>

Rua da Paciência, 127, Rio Vermelho>

Tel. 71 99936 5925>