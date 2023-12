Afinal, para onde foi Beyoncé? Rumores apontavam de Trancoso à Chapada

Desde que a vinda de Beyoncé a Bahia começou a ser cogitada, na semana passada, as redes sociais ficaram inundadas de boatos. Depois de sua passagem por Salvador, o seu retorno aos Estados Unidos não seria diferente. Ainda na quinta-feira, o colunista Leo Dias disse que a popstar teria reservado três andares do Hotel Fasano, em Salvador, para si e para sua equipe. Em seguida, ela partiria em direção a Trancoso, onde teria alugado um imóvel de luxo para passar o Natal.

No entanto, nada disso procede. Segundo a assessoria do Hotel Fasano, não houve nenhuma reserva e nenhuma estadia de Beyoncé no empreendimento hoteleiro.