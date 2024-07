Clube Correio

Afonso Padilha apresenta stand-up Ninguém Se Importa nesta sexta em Salvador

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 11:47

Afonso Padilha chega a Salvador com seu stand-up Ninguém Se Importa Crédito: Divulgação

O comediante e escritor Afonso Padilha chega a Salvador com seu stand-up Ninguém Se Importa, nesta sexta-feira (26), às 18h e 22h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

No espetáculo, o humorista curitibano falará sobre o fim do mundo, amigos que viram adultos com filhos, medos e receios, partilhando ânsias comuns dos seus conhecidos, mas também suas.

Padilha começou no Stand Up Comedy no fim do ano de 2009, passando por de comédia como Risológico, Risadaria e Virada Cultural Paulista - palco stand-up e pelos programa Tudo é Possível, da Ana Hickmann. Afonso também já foi roteirista do Porta dos Fundos e Comedy Central.