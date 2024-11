CANTOR

Agnaldo Rayol sofria de Alzheimer; família comenta queda que levou à morte do cantor

Artista se encontrava afastado dos palcos por causa de uma depressão, agravada pela pandemia

O programa Fantástico do domingo, 10, levou ao ar uma matéria com o cantor Agnaldo Rayol, que morreu na última segunda-feira, 4, após uma queda. A família do artista falou sobre a queda que levou à morte dele e revelou que ele havia sido diagnosticado com Alzheimer.