PERDA DE MASSA MUSCULAR

Sarcopenia: entenda doença que afetou o cantor Agnaldo Rayol

O médico ortopedista Thiago Alvim explicou que essa condição costuma ocorrer de forma gradual, sem que o indivíduo perceba

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 18:49

Agnaldo Rayol Crédito: Reprodução

Apesar da sarcopenia não ser um termo amplamente conhecido, a doença nada mais é do que a perda de massa muscular e força física, que ocorre principalmente com o envelhecimento. Essa condição afeta a qualidade de vida e a longevidade, impactando o sistema imunológico, reduzindo a mobilidade e aumentando o risco de quedas e fraturas, como foi o caso do cantor Agnaldo Rayol, que morreu após uma queda durante a madrugada na última segunda-feira (04).

De acordo com o ortopedista Thiago Alvim, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e pesquisador na área de terapia celular, a sarcopenia costuma ocorrer de forma gradual, sem que o indivíduo perceba, além de ser um processo que pode levar anos. “Entre as causas da sarcopenia estão alterações hormonais e fisiológicas próprias do envelhecimento, além do estilo de vida. Esses fatores aumentam o risco de mortalidade, devido à maior suscetibilidade a quedas, fraturas e outros traumas físicos”, explicou o doutor.

A sarcopenia está relacionada a várias questões sistêmicas comuns em idosos, como a osteoporose. Essas doenças compartilham um ciclo de agravamento, pois a perda de massa muscular compromete o equilíbrio, aumentando o risco de quedas que podem culminar em perda de densidade óssea, contou o especialista.

“Com o avançar da idade, a redução de hormônios essenciais, como o estrogênio, hormônio da paratireoide e testosterona, impacta diretamente a saúde dos ossos. Estudos indicam que a terapia hormonal pode ajudar a manter a massa e a força muscular durante o envelhecimento, possivelmente reduzindo o impacto do tempo na massa muscular e corporal”, comentou Thiago.

O ortopedista reforçou a importância de um atendimento multidisciplinar para o paciente. “O músculo está relacionado a funções imunológicas, endócrinas e de controle de infecções, além de auxiliar na regulação da glicemia. Portanto, é importante o acompanhamento de diferentes profissionais para entender como a condição afeta a qualidade de vida e atuar de forma individualizada”, acrescentou.

Thiago Alvim também alertou para o sedentarismo e a má alimentação que podem agravar a perda de massa muscular, causando limitações físicas e até problemas emocionais, como a depressão. “A ingestão adequada de nutrientes, especialmente proteínas, é crucial para preservar a massa muscular. Associar isso à prática regular de exercícios físicos, como musculação, pilates e atividades aeróbicas, fortalece os músculos, melhora a estabilidade, reduz o risco de quedas e ainda contribui para a redução dos riscos de desenvolver doenças degenerativas”, concluiu.

Cantor carioca

Agnaldo morreu aos 86 anos, vítima de uma queda em casa, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Ele estava acompanhado de um cuidador da família e estava lúcido ao ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que teria demorado a chegar, segundo a assessoria de imprensa do artista.