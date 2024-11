CANTOR

Antes de morrer, Agnaldo Rayol foi diagnosticado com doença séria

Desde 2017, artista enfrentava problemas relacionados à saúde mental

Longe dos palcos há alguns anos, Agnaldo Rayol foi diagnosticado com depressão antes de morrer, na manhã desta segunda-feira (4). Desde 2017, o artista enfrentava sérios problemas relacionados à saúde mental, principalmente por conta do Alzheimer que acometia sua companheira, Maria Gomes.

A situação do cantor logo foi piorando, a ponto dele fazer poucas aparições públicas, até mesmo acesso às redes sociais, onde podia ter um contato mais próximo com os fãs. Sua última aparição aconteceu no dia 30 de Agosto, quando ele marcou presença e concedeu entrevista em um restaurante de São Paulo.