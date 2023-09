Aos 85 anos, Agnaldo Rayol é internado com pneumonia em São Paulo

O cantor, ator e apresentador Agnaldo Rayol está há 10 dias internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. Considerado um dos grandes nomes da música brasileira, o artista deve receber alta nesta quinta-feira (21).



Com mais de 60 projetos musicais no currículo, Rayol também comandou os programas “Festa Baile”, da TV Cultura, nos anos de 1980, e “Noite de Gala”, em 1998. Além disso, atuou como ator nas novelas “Mãe”, “O Caminho das Estrelas”, “A Última Testemunha” e “As Pupilas do Senhor Reitor”, e em filmes como “Zé do Periquito”, “Tristeza do Jeca”, “A Herança” e “Possuída Pelo Pecado”. Seu trabalho mais recente foi o álbum “Agnaldo Rayol e Amigos Ao Vivo em Alto Mar”, lançado em 2013.