BASTIDORES

Aguinaldo Silva explica briga e reconciliação com Dias Gomes pouco antes de sua morte

"Mas fizeram uma sacanagem com ele. Depois que me tiraram, disseram para ele que a novela foi espichada, [em] 40 capítulos. Dizem que o Dias, quando soube disso, falou: ‘Então chama o Aguinaldo!". Não chamaram. Mas isso faz parte da lenda urbana. Não sei se é verdade ou não, porque eu não estava lá", continuou

"Ele estava servindo o café. Falou assim: ‘Você toma com açúcar ou sem açúcar?’. Eu disse: ‘Com açúcar’. Aí ele botou açúcar na xícara de café. Me deu e começou a conversar comigo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei feliz, porque não suportava mais aquilo. Sempre tive respeito pelo homem, era um grande autor! Ficamos conversando e o pessoal no fundo, espantado com aquele acontecimento", concluiu.