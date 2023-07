'Ainda não está resolvida', diz Denilson sobre dívida de Belo

Denilson se manifestou publicamente pela primeira vez após a notícia de que a dívida que o cantor Belo tinha com ex-jogador está paga. Em publicação nas redes sociais, o comentarista revelou que o assunto não está completamente resolvido.



"Em relação às últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse.