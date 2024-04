ANSIEDADE

Alane tem crise nervosa ao ser eliminada do BBB 24: 'Eu sou uma vergonha'

A bailaria Alane teve uma crise nervosa ao ser eliminada do Big Brother Brasil 24 neste domingo (14). A sister disputou a última vaga na final contra Isabelle e Matteus , mas ficou fora do top 3 ao receber 51,11% dos votos.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt pontuou pontos fracos e fortes de cada um dos emparedados e avisou a Matteus que ele era o primeiro finalista. Depois, seguiu para o discurso voltado para Alane e Isabelle, falando sobre o amor de ambas ao falar da mãe na trajetória do programa.

"Mamãe Aline e mamãe Jaqueline certamente estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho. Porque aquilo que elas sempre souberam, agora o Brasil inteiro sabe também, que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo", disse.

Aos prantos, Alane começou a bater na própria cabeça com raiva: "Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe".