BRASIL NO MUNDO

Álbum 'Funk Generation', de Anitta, é eleito um dos melhores discos latinos do ano; veja ranking

O álbum 'Funk Generation', o último lançamento da cantora Anitta, foi eleito um dos melhores discos latinos do ano pela revista Billboard nesta terça-feira, 2. A artista é a única brasileira da lista e divide o ranking com nomes como Grupo Frontera, Kali Uchis, Shakira e Peso Pluma.

Lançado em abril, 'Funk Generation' é uma celebração do funk com músicas em português, inglês e espanhol. "Você nem precisa saber sobre o que Anitta está cantando para realmente se envolver com sua música", destacou a Billboard, acrescentando que a "batida funk brasileira" já é "atraente o suficiente".