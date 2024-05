MÚSICA DE QUALIDADE

Alcione celebra 50 anos de carreira com show especial em Salvador. Veja vídeo

Mais do que uma cantora popular, e isso já seria muito, Alcione personificou uma entidade da música brasileira neste domingo, 12 de maio, ao se apresentar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em celebração a seu meio século de dedicação e amor à música, a artista veio a Salvador com o show “Alcione: 50 Anos”. Foi a primeira vez do espetáculo na cidade.

Com diversas apresentações pelo Brasil e em cidades na Europa e na África, o show tem direção musical do maestro Alexandre Menezes e direção-geral de Solange Nazareth.

Em 2023, Alcione foi a grande homenageada do Prêmio da Música Brasileira 2023 – maior premiação musical do país, e em 2024 será tema do enredo oficial da Estação Primeira de Mangueira no Carnaval.