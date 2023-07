Alcymar Monteiro passa mal depois de show e cancela apresentações

O forrozeiro cearense Alcymar Monteiro, 70 anos, foi levado para o hospital municipal de Bom Jesus da Lapa, no Oeste baiano, depois de passar mal na madrugada deste domingo (2). Ele se apresentou na cidade pouco antes de sentir o mal estar.



O cantor passa bem, mas suspendeu dois shows que faria, um em Curaçá e outro em Riachão do Jacuípe, neste domingo. Exames de sangue e imagem não detectaram nenhum problema grave no artista.



As informações foram publicadas nas redes sociais do cantor. A equipe dele se desculpou aos fãs pelo cancelamento das apresentações e agradeceu ao hospital onde o forrozeiro recebeu atendimento.