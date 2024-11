CULTURA

Alerta fofura: Iza mostra rosto da sua filha pela primeira vez e surpreende fãs; veja

As imagens dos posts mostram ainda cenas como a da bebê segurando o dedo da artista no hospital

A cantora Iza deu à luz Nala, sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima, no dia 13 de outubro. A menina nasceu no Hospital Perinatal da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro.