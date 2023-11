Conhecida por sua voz doce e sua habilidade como compositora e multi-instrumentista, a cantora Alice Caymmi apresenta, em Salvador, a turnê do seu novo projeto, ao vivo, Kali, neste sábado (18), às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Assinantes do Correio têm 40% de desconto no valor do ingresso.



Em formato voz e violão, a cantora e compositora carioca trará, no repertório, faixas da sua discografia como A Estação e Louca; além de composições inéditas e outras versões únicas, como a música Hentai da popstar espanhola Rosalía. Intimista, a apresentação também será autobiográfica, com Alice contando a sua história de vida e carreira.