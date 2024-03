Alice Caymmi apresenta show intimista e autobiográfico na capital baiana

CULTURA

Alice Caymmi apresenta show intimista e autobiográfico na capital baiana

A cantora Alice Caymmi vai embalar o público da capital baiana com o show KALI, que aposta em uma proposta intimista, meditativa e autobiográfica. A apresentação em formato voz e violão acontece no dia 1º de maio, a partir das 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.