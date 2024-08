CASA ROSA

Almério apresenta novo álbum neste sábado (24)

A festa oficial de quatro anos da Casa Rosa, no Rio Vermelho, terá show do pernambucano Almério, neste sábado (24), 21h. Destaque da música popular brasileira contemporânea, ele vai cantar um repertório que mescla o autoral e versões, numa apresentação com power trio (guitarra, baixo e bateria), pensada carinhosamente para a ocasião. Almério vai fazer uma grande mescla de suas músicas mais conhecidas com algumas novidades, numa viagem por sua trajetória, além de interpretar canções de artistas que influenciam sua obra.