FAMOSOS

Amaury Lorenzo é vítima de haters na internet: 'Esfaquear ele 500 vezes'

Amaury Lorenzo revelou que é vítima de ataques de ódio na internet. Nesta terça-feira, 27, o ator usou suas redes sociais para repudiar as ações. Ele mostrou um insulto que recebeu no X (antigo Twitter).

"Que homem feio da p...! Alguém deveria bater nele até quebrar esses dentes, depois esfaquear ele 500 vezes, cortar o corpo em pedaços, queimar com fogo e jogar os restos no Rio Tietê", escreveu o internauta.

O artista respondeu a mensagem pedindo por proteção. "O ódio na internet [...] Que Deus e Nossa Senhora de Fátima nos proteja e me livre de todo o mal. Maria, minha mãe, passa na frente."

Nos comentários, fãs e seguidores do ator demonstraram solidariedade a ele. "Oh Amaury, fico muito triste em pensar em você lendo isso. As pessoas não têm limites. Já foi denunciado. Espero que você fique bem e bem protegido", escreveu um. "Eu não entendo o motivo de tanto ódio! Se usassem o tempo para fazer coisa boa, eu acho que seria mais produtivo", disse outro.