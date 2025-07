NOVIDADE

Amazon lança Kindle de tela colorida no Brasil; veja valores

Colorsoft é o primeiro aparelho Kindle com cores

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:36

Kindle Colorsoft Crédito: Divulgação

A Amazon Brasil anunciou nesta quarta-feira (24) o início das vendas do Kindle Colorsoft, seu primeiro leitor digital com tecnologia de exibição colorida. O dispositivo chega ao país com preços a partir de R$ 1.499. Quem optar pelo pagamento à vista recebe 10% de desconto, saindo por R$ 1.349,10. >

O lançamento marca uma nova fase do Kindle, agora mais atraente para leitores de quadrinhos, livros infantis, guias de viagem e outras obras que dependem fortemente de imagens e ilustrações. Anteriormente, todas opções do Kindle eram em preto e branco. >

São duas versões disponíveis: o Kindle Colorsoft de 16 GB, em preto, e o Colorsoft Signature Edition, com 32 GB e acabamento preto metálico. Ambos utilizam a mesma tela, mas o modelo mais avançado traz recursos adicionais como controle automático de brilho e carregamento sem fio.>

Os compradores ainda ganham três meses de Amazon Music e Audible, além de dois meses de acesso ao Kindle Unlimited, serviço de assinatura de eBooks.>

Segundo a Amazon, a tecnologia de exibição foi completamente renovada para tornar possível a reprodução de cores com a suavidade típica dos Kindles. O novo painel conta com iluminação especial e um sistema de óxido na parte traseira da tela que permite maior voltagem, resultando em viradas de página mais ágeis e contraste mais intenso.>

Diferentemente de tablets e celulares, o Colorsoft não usa tela LED. A proposta continua sendo a de simular a experiência do papel, com a vantagem de agora exibir imagens coloridas com um aspecto natural, sem reflexos e sem emissão de luz azul.>

O aparelho mantém a leitura confortável sob luz solar direta, graças à superfície matte da tela, e promete até oito semanas de bateria com uso moderado. Ambos os modelos são resistentes à água (IPX8), o que permite seu uso em ambientes úmidos como piscinas ou praias.>

Entre os recursos inéditos está a possibilidade de grifar trechos com cores diferentes - amarelo, laranja, azul ou rosa - permitindo organizar marcações de forma mais visual. Além disso, até a navegação pela biblioteca do Kindle fica mais interessante com a exibição das capas dos livros em cores.>

Problema com telas>

No ano passado, quando o Kindle Colorsoft foi lançado nos EUA, houve queixas de usuários, que relataram que a área inferior da tela do aparelho apresentava uma tonalidade amarelada. Além disso, também havia relatos de uma série de linhas cruzadas na tela do Kindle colorido.>

Por conta disso, a Amazon chegou a suspender as entregas pendentes do Kindle Colorsoft."Levamos a sério a qualidade de nossos produtos. Os clientes que perceberem isso [a área amarela na tela] podem entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para uma substituição ou reembolso, estamos fazendo as alterações necessárias para garantir que os novos dispositivos a partir de agora não sejam afetados por esse problema", disse Jill Tornifoglio, porta-voz da Amazon, na ocasião. >