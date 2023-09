Amazon passará a exibir anúncios no Prime Video em nove países

A Amazon anunciou, na última sexta-feira (22), que o Prime Video, sua plataforma de streaming de vídeo, passará a exibir anúncios em suas produções. A novidade será implantada em nove países em 2024, mas por enquanto, o Brasil não está na lista.



De acordo com um post no blog da empresa, a mudança não vai provocar alteração no preço da assinatura, mas os usuários poderão pagar uma taxa extra de US$ 2,99 para se livrar das propagandas.



De acordo com o comunicado, os anúncios passarão a ser exibidos no início do ano na Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, e até o final do ano na Austrália, Espanha, França, Itália e México.