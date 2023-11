Americana sofre amputação de quatro membros após ter infecção por gripe; entenda

Com uma dor de garganta, a americana Kristin Fox, de 42 anos, chegou ao hospital para tomar remédios, e duas semanas depois, acabou sendo internada com sepse, infecção nos órgãos. A situação se agravou ao ponto dela ter quatro membros amputados. Segundo o jornal Fox News, ela sentiu dores em 2020, pouco antes da pandemia, foi mandada para casa após medicamentos para gripe, e dias depois, não conseguia levantar sozinha, sendo internada em coma induzido.

Com pneumonia bacteriana, Kristin teve falência parcial dos pulmões e rins. Ao acordar, já não estava com as duas mãos e os dois pés. A americana teve de realizar seis semanas de fisioterapia.