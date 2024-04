TAMANHO NÃO É DOCUMENTO

Americanos quebram recorde e ganham título de casal com a maior diferença de altura do mundo

Larry é quase 90 cm de mais baixo que sua amada Jessica

Jornal O Povo

Publicado em 12 de abril de 2024 às 19:22

Larry e Jessica são casados há 17 anos Crédito: Reprodução/Guinness World Records

O casal Larry McDonnell, de 42 anos, e Jessica Burns-McDonnell, 40, são oficialmente o casal com a maior diferença de altura do mundo. O título foi oficialmente concedido a dupla após eles quebrarem o recorde mundial até então registrado no Guinness World Records (Livro dos Recordes).

Eles moram em West Virginia, nos Estados Unidos, e receberam a condecoração formal do título na última segunda-feira (8). O casal quebrou o recorde por possuir uma diferença de altura de quase 90 centímetros.

Larry é o mais baixo do casal. Por apresentar nanismo, condição genética que afeta o crescimento, o homem tem 91,44 centímetros altura. Em contraponto, Jessica, que não apresenta a condição, tem 1,77 metro de altura, sendo a pessoa mais alta da relação.

Casal dos EUA quebra o recorde mundial de maior diferença de altura

Ao Guinness, os recordistas contaram que a conquista do título mundial veio após Larry ver uma publicação no Facebook que mostrava o casal britânico que detinha o recorde anteriormente. Na postagem havia a informação de que a dupla de britânicos contava com uma diferença de 56,8 cm, quase 30 cm a menos que Larry e Jessica.

Com uma diferença de altura de 86,36 centímetros para sua amada, Larry rapidamente se deu conta de que o casal poderia estar com um recorde em mãos. Assim, o casal decidiu contatar o Guinness para proclamar o direito à conquista.

Após o processo de verificação exigido pelo livro dos recordes, Larry e Jessica foram condecorados no dia 8 de abril com o recorde de casal com a maior diferença de altura do mundo.

A história de amor do casal com a maior diferença de altura do mundo

A história de Larry e Jessica começa com os dois ainda na primeira infância. Eles se conheceram no ensino primário após Larry repetir um ano na escola e ser matriculado na mesma turma que Jessica. A conexão entres eles foi espontânea e muito natural, rapidamente iniciaram uma amizade que iria durar por vários anos.

O sentimento fraterno começou a ganhar formas mais românticas na juventude da dupla, quando Larry passou a dividir casa com uma amiga próxima de Jessica e o par passou a conviver mais diretamente. O ponto de virada na relação dos dois foi o término do relacionamento que Jessica tinha até então com outro rapaz.

A partir desse momento, Larry e Jessica passaram a se conhecer melhor e os sentimentos entre os dois se tornaram mais intensos. Jessica conta que ficou feliz em perceber que poderia ser “estranha” com Larry sem se sentir julgada, o que a deixou confortável para iniciar um romance.

O casal começou a namorar oficialmente em 2006 e casaram-se em dezembro do mesmo ano. Os cônjuges que já estão juntos há 17 anos têm quatro filhos e atualmente trabalham em departamentos diferentes da mesma empresa.

Lidando com o preconceito da sociedade

O estereótipo da sociedade sobre o homem ser mais alto que a mulher nunca preocupou o casal. Jessica argumenta que se importar com a visão das outras pessoas desvia a atenção do que realmente é importante.