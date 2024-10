STREAMING

'Amor Traiçoeiro' é baseada em história real? Quem é o elenco? Série é sucesso na Netflix

Desde que foi lançada no catálogo da Netflix, a série italiana Amor Traiçoeiro figura entre as mais vistas no streaming. Com uma trama envolvente, a produção conta a história de uma mulher de 60 anos que se apaixona por um homem sedutor bem mais jovem.