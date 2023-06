Ana Castela chora em show após pancadaria nos bastidores

A cantora Ana Castela teve uma crise de choro durante uma apresentação em um show no último sábado (24), em Lagarto, no estado de Sergipe. Um drama nos bastidores fez a atração atrasar.



De acordo com o jornalista Leo Dias, aconteceu uma pancadaria entre os seguranças da cantora e o deputado federal Gustinho Ribeiro e, ao ver o público, Ana caiu no choro.



O parlamentar, que é marido da prefeita da cidade, teria trocado socos e chutes com os seguranças. Em determinado momento, o deputado chegou a gritar: “Aqui quem manda sou eu”. Os filhos de Hilda Ribeiro, prefeita de Lagarto, e do deputado federal Gustinho Ribeiro teriam sido impedidos de conhecer a cantora em seu camarim, de acordo com o G1.