Ana Hickmann chora em entrevista e revela: 'Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada'

Ana Hickmann falou pela primeira vez na TV sobre a violência doméstica que sofreu do marido, Alexandre Correa. A entrevista dada à Carolina Ferraz foi para o programa Domingo Espetacular, na Record, e vai ao ar na noite deste domingo.



– Ele veio sim pra me dar uma cabeçada.



A apresentadora contou detalhes do dia que sofreu a agressão, revela que deu entrada no pedido de divórcio, feito segundo a lei Maria da Penha.



Em um trecho divulgado pela emissora, Ana Hickmann chora e faz um desabafo: