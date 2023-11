Ana Hickmann diz que viu pai agredir a mãe na infância diversas vezes

Apresentadora se emocionou durante entrevista à Record. Crédito: Reprodução/Record

Em entrevista que revelou detalhes sobre a agressão que sofreu do agora ex-marido, Alexandre Correa, a apresentadora Ana Hickmmann disse que quis ter uma vida diferente da mãe, que também foi vítima de violência doméstica.



"Carreguei algumas vezes minha mãe para o hospital", afirmou. Ana mostrou também uma cicatriz na mão e lembrou quando foi arremessada pelo pai em uma mesa de vidro, ao tentar impedir que ele agredisse ainda mais a mãe.

Ela disse ainda que enxergou no marido a mesma expressão que via no pai após agredir a mãe dela. "Ele abriu a cabeça da minha mãe. Só parou de bater nela quando me viu sangrando. Chorou dizendo: "Meu Deus, o que eu fiz". Vi nele a mesma expressão que vi agora no Alexandre, quando estava preso do lado de fora da cozinha enquanto eu ligava para a polícia", contou a apresentadora.

Ana disse ainda que é a filha mais velha e, que, em determinado momento, arrumou as mochilas dos irmãos para sair de casa, por não suportar mais a violência. A situação a motivou a sair cedo de casa para trabalhar e ganhar dinheiro.

"Por isso saí tão cedo de casa. Precisava ajudá-la a cuidar dos meus irmãos. Por isso também jurei que nenhum homem me tocaria. Mas permiti ser ferida e abusada de outras formas", contou.

‘Tinha o dom de me fazer sentir uma m***’

Ana Hickmann também afirmou ter vivido um relacionamento tóxico: "Tentei me desvencilhar da relação por algumas vezes. Mas as pessoas ao seu redor tentam te convencer de que você está errada De que ele está só te protegendo. [...] Ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma m***."

"Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente que eu confiava 100% era nele. Aí acontece o que? Me aproximava... ‘Por que você não tá se cuidando? Tá gorda, vai ficar velha, ninguém quer uma Ana Hickmann velha’."

"Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa, não só meus trabalhos, determinava dia da academia, do médico. Me azucrinava pra parte de cirurgia plástica depois que tive meu filho, que eu tinha que fazer isso", continuou.

Em outro momento, afirmou que o marido é "preconceituoso pra caramba". "Acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor, também. Mas ano passado isso começou a ficar pior."

Problemas financeiros na empresa de Ana Hickmann

A apresentadora acredita que o marido era desonesto em relação à gestão financeira dos negócios do casal: "Comecei a me deparar com grandes mentiras. Mas ele falava que tava tudo bem."

Sobre o tamanho do prejuízo, respondeu: "Não faço a menor ideia, porque ainda não cheguei no fundo. O motivo de eu não saber é que a gente sempre dividiu isso muito bem, e eu sempre deixei claro, dentro da nossa empresa, ele era a parte administrativa e financeira, e eu, celebridade, design e marketing".

Agressão

"Naquele sábado [dia da suposta agressão, 11 de novembro] olhei pra ele e falei: ‘Para de mentir para o nosso filho, pra mim, não aguento mais isso. Pelo amor de Deus. Fala a verdade!’ E foi aí que tudo aconteceu".

"Dias antes, achei coisas no escritório, ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Tomei atitudes depois do que começou a sair coisas de escritórios de advocacia, dos bancos", prosseguiu Ana Hickmann.

"Saí da roça, construí isso tudo, nunca devi nada para ninguém, agora tô devendo pra banco. Não é vergonha alguma vender casa, apartamento, resolve... Só que comecei a achar mais coisas. Foi aí que ele não gostou, e foi aí que eu mexi onde ele não devia "

Sobre mais informações dos supostos prejuízos, disse: "Ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação está ocorrendo sobre sigilo. O que posso dizer é que na quinta-feira que antecedeu essa agressão dentro da minha casa, encontrei documentos, cheques, muita coisa que, algumas, quando olhei, não consegui identificar pra que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que tenho certeza que não são minhas. Valores que me deparei e falei: ‘Não é possível’".

Ana Hickmann também destacou que os problemas com Alexandre Correa não eram recentes: "No dia 1º de janeiro desse ano eu falei: ‘Chega. Não sou um objeto. Se você quiser levar como um trabalho. Marido e mulher não existe mais’. Tirei a aliança. Achei que iam perceber, mas estavam tão acostumados com aquela situação toda, que ninguém percebeu".

O que diz Alexandre Correa sobre suposta agressão a Ana Hickmann

Mais cedo neste domingo, 26, Alexandre Correa, que nega a agressão, deu uma entrevista à revista Quem na qual falou sobre o tema, mudando o tom das declarações sobre a mulher, alegando sofrer uma "verdadeira injustiça por parte da Ana", e que ela estaria bêbada no dia da discussão e teria sido "extremamente agressiva" e lhe "humilhado" em situações anteriores.