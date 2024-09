LÁ VEM A NOIVA

Ana Hickmann se emociona ao experimentar vestido que usará em festa de noivado com Edu Guedes; veja

Ana Hickmann está a pleno vapor com os preparativos para a sua festa de noivado com o Edu Guedes. Nesta segunda-feira (9), a apresentadora fez a primeira prova do vestido que irá usar na celebração. A peça exclusiva foi criada pela estilista Letícia Manzan.