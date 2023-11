Ana Maria Braga apresenta 'Jogo de Panelas' gravado em Salvador

Ana Maria Braga deu "start" em uma nova temporada do "Jogo de Panelas", no programa "Mais Você". A competição começou na última semana e segue pelos próximos dias com programas gravados em Salvador.



Todos os participantes moram na capital baiana e fazem verdadeiros banquetes em busca do prêmio de R$15 mil. O primeiro episódio contou com a participação de Sidney Magal.



"Minha mulher cozinha muito bem, minha sogra cozinhava muito bem e minha filha do meio cozinha muito bem. Eu gosto muito das comidas baianas", disse o cantor na estreia da atração.