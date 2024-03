LUTO

Ana Maria Braga lamenta morte de funcionário aos 27 anos

Gabriel, que trabalhava na cozinha do programa, teve uma morte súbita

Ana Maria Braga, apresentadora do programa Mais Você, anunciou com tristeza a morte de Gabriel Camargo Mendes, um jovem funcionário de 27 anos, que faleceu em sua casa no domingo, 17 de março de 2024. Durante o anúncio, realizado durante o programa desta segunda-feira, 18, tanto Ana Maria quanto sua equipe se emocionaram.