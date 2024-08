BRINCADEIRAS

Ana Maria Braga revela não usar sutiã porque causa dor de cabeça

A apresentadora Ana Maria Braga já é conhecida por sempre falar frases ou fazer comentários polêmicos. Desta vez, ela explicou que, durante toda a vida, nunca usou uma peça íntima na parte superior do corpo porque se sentia sufocada.

Não uso sutiã, nunca usei. Verdade, não uso porque me dá dor de cabeça. Aperta aqui [apontando para os ombros], aperta aqui [apontando para a lateral abaixo das axilas], pra quê?”, explicou Ana nesta quarta-feira (21).

