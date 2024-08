AO VIVO

Baiano Isaquias Queiroz exibe músculos e Ana Maria Braga brinca: 'Deixa eu pegar'

Medalhista olímpico na canoagem nos Jogos de Paris, o baiano Isaquias Queiroz chamou a atenção nesta terça-feira (20) ao participar do programa Mais Você, da TV Globo. Durante bate-papo, Ana Maria Braga se mostrou impressionada com os músculos do atleta.

“Deixa eu pegar!”, brincou a apresentadora, que chegou a pegar uma fita métrica e descobriu que os bíceps de Isaquias medem 40 centímetros. Na ocasião, o esportista revelou que perdeu peso durante os últimos tempos e que o braço direito é mais forte que o esquerdo por causa das remadas, já que ele concentra a força no lado direito do corpo.

Isaquias Queiroz conquistou, no último dia 9 de agosto, a medalha de prata na final da prova de C1 1000m masculino na Canoagem de Velocidade nas Olimpíadas de Paris. Esta é a quinta medalha do atleta em Jogos Olímpicos. Com o resultado, ele figura entre os maiores medalhistas olímpicos do país, se igualando aos ícones Robert Scheidt e Torben Grael, ficando atrás apenas de Rebeca Andrade.