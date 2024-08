SILVIO SANTOS VEM AÍ!

Ana Maria Braga aparece vestida de Silvio Santos em homenagem no Mais Você

A morte do apresentador Silvio Santos, que aconteceu no último sábado (17), ainda repercute no Brasil inteiro. Nesta segunda-feira (19), Ana Maria Braga começou o Mais Você realizando uma homenagem ao amigo comunicador.