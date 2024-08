O ADEUS DE SILVIO

‘Mudou a vida da minha família’, diz Carla Perez sobre Silvio Santos

Apresentador morreu no último sábado (17)

A baiana Carla Perez relembrou a importância de Silvio Santos na sua carreira artística, em uma postagem no Instagram, neste sábado (17). O apresentador morreu aos 93 anos, em São Paulo.

Carla trabalhou por quatro anos no SBT apresentando os programas Fantasia com Carla Perez e Canta e Dança, Minha Gente. Entre 2012 e 2017, ela apresentou um programa infantil, o Clube da Alegria, na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.