Ana Maria Braga se afasta do Mais Você após mal estar: ‘Algo que comi e não caiu muito bem’

“Oi, gente! Hoje não estarei no #MaisVocê, infelizmente. Esta noite não passei muito bem devido a algo que comi e não caiu muito bem e ficarei em casa. Está tudo bem, tá bom? Bebam água!”, escreveu o recado na legenda do post.

Nos comentários, internautas associaram o tal alimento que fez mal à comunicadora ao brigadeiro de arroz que teve a receita ensinada no Mais Você desta quarta (11). “Será que foi o arroz com chocolate??? ? Melhoras ❤️”, brincou uma fã.

Gil do Vigor, que integra o elenco do Mais Você, se compadeceu com o desarranjo de Ana Maria e se declarou: “Te amo! Fica bem”. Ao lado de Tati Machado e Fabrício Battaglini, ele substituiu Ana Maria na condução do programa.