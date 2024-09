VEM AÍ!

O que já se sabe sobre a nova edição de 'A Fazenda'

O elenco de A Fazenda 16 ainda não foi revelado. Os participantes serão apresentados na estreia, informação confirmada pela assessoria do programa ao Estadão. O que se sabe, por enquanto, é que a nova temporada contará com 24 peões, número recorde no programa: 20 vão direto para a sede, e quatro subirão do Paiol, de acordo com a escolha do público. Dos oito participantes confinados no Paiol, seis são ex-participantes de realities, três homens e três mulheres. Os outros dois são influenciadores do Kwai. Os participantes serão pré-confinados nesta quinta-feira, 12.