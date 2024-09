"ELE QUE TERMINOU COMIGO"

Mani Rego revela ter perdido 12kg após ser atacada na web por separação com Davi Brito

Torcida durante todo o programa e término repentino. Mani Rego abriu o coração e a intimidade sobre o ocorrido da separação conturbada com Davi Brito, vencedor do BBB 24. Em conversa ao Domingo Record deste domingo (1º), ela detalhou a situação.

Segundo Mani, os ataques que ela recebeu nas redes sociais foram tão agressivos que fizeram com que ela perdesse 12kg após todo estresse e ansiedade. A empresária contou que foi vítima de várias acusações após o fim do relacionamento.

"As pessoas criaram muitas mentiras. É muito duro você escutar algo que você não é. Isso me machucou muito. Ele não acompanhava o programa. Ele começou a assistir à TV quando foi morar na minha casa", disse Mani, que reforçou ter ficado com Davi, vivendo juntos na casa dela, por um ano e seis meses.