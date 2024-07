EX DE DAVI

Mani Rego revela se já ficou milionária após término do BBB 24

Antes do reality, empresária tinha apenas uma barraca de lanches

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 19:20

Mani Reggo Crédito: Redes sociais

Promovida ao mundo das subcelebridades desde o BBB 24, quando recebeu holofotes devido ao relacionamento com Davi Brito - vencedor do reality -, a empresária Mani Rego revelou se já virou milionária também.

"Não estou milionária, como as pessoas especulam na internet. Eu estou trabalhando e pretendo alcançar os objetivos da minha vida com meu trabalho", esclareceu ao responder uma caixa de perguntas no Instagram, na última quarta-feira (24). "Mas eu estou rica do carinho de vocês, das mensagens de apoio que recebo todo dia. É algo que nenhum dinheiro compra", acrescentou.

No início do BBB, a empresária era dona de uma pequena barraca de lanches em Matatu de Brotas, mas quando Davi - com quem tinha uma relacionamento na época - foi ganhando popularidade dentro do reality, a empresária foi também recebendo visibilidade fora.

Mesmo depois do fim do namoro, Mani investiu na carreira e hoje mantém parcerias com diversas empresas, como o Will Bank, um banco digital que Rego divulgou nesta segunda-feira (29). Atualmente ela acumula 5,9 milhões de seguidores nas redes sociais. O crescimento vai na contramão de seu ex, Davi, que chegou a bater 10 milhões após vencer o BBB, mas hoje conta com 9 mi.