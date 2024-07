NÃO SERÁ DESSA VEZ

Mani Rego recusa convite para A Fazenda 2024 após fama, afirma jornalista

Ter ficado arduamente a favor do ex-namorado Davi Brito, durante a passagem dele no Big Brother Brasil deste ano, pode ter causado um trauma para Mani Rego. Isso porque ela teria recusado o convite para participar de A Fazenda.

"Com certeza, caso participasse, não seria diferente da Mani do dia a dia que hoje as pessoas já conhecem e tem acompanhado um pouquinho. Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento terminado e com um lindo sorriso", disse.