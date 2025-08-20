Acesse sua conta
Zeca Pagodinho celebra 40 anos de carreira com show em Lauro de Freitas

Apresentação trará clássicos do samba e ingressos a partir de R$135

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:15

Zeca Pagodinho
Zeca Pagodinho Crédito: Divulgação

Um dos maiores nomes da música popular brasileira desembarca em Lauro de Freitas neste final de semana. No próximo sábado (23), Zeca Pagodinho sobe ao palco do Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, para uma apresentação especial da turnê que comemora seus 40 anos de carreira.

O show está marcado para as 20h e promete reunir clássicos como “Deixa a Vida Me Levar” e “Verdade”, além de sucessos mais recentes. A turnê já passou por diversas cidades do Brasil, sempre com lotação máxima e público animado.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster e também na loja física do Armazém Convention, localizada no piso L2 do Parque Shopping Bahia. Os preços começam em R$135.

"Estamos muito animados em receber Zeca Pagodinho no Armazém Convention, aqui no Parque Shopping Bahia. O público pode esperar muita animação, empolgação, com grandes sucessos. Esperamos todo mundo aqui em Lauro de Freitas, que já virou referência quando o assunto é lazer e entretenimento", afirmou Lulie Najar, superintendente do shopping.

SERVIÇO

O quê: Show de Zeca Pagodinho

Quando: 23/08

Local: Armazém Convention - Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas / BA

Horário: a partir das 20h

Ingressos: site Ticketmaster e bilheteria física da Loja Armazém Convention, localizada no Piso L2 do Parque Shopping Bahia,

Classificação Etária: 18 anos

