POLÊMICA DO OZEMPIC

Marido de Ivete Sangalo revela ter suspendido registro profissional

A informação foi compartilhada após o profissional se envolver em uma polêmica com o cirurgião-geral Gabriel Almeida. Daniel Cady, durante o programa "Vem Que Tem", da rádio Metrópole, chegou a fazer sérias críticas ao uso do Ozempic, medicamento para diabete que ficou famoso nos últimos meses por ajudar a emagrecer de forma nada saudável.

Após o comentário do marido de Ivete, o médico Gabriel Almeida repudiou o nutricionista, alegando que Daniel deveria estudar mais. Segundo o médico, dentro do Ozempic existe uma substância chamada semaglutida, que é aprovada para casos de obesidade e sobrepeso.

Após observar as críticas em torno do seu comentário, Daniel resolveu chamar Gabriel para um debate sobre o assunto em seu videocast, mas o médico se negou a conversar com o marido de Ivete.