FILME

'Anatomia de Uma Queda' já tem data de estreia no streaming; veja detalhes

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original, o filme Anatomia de Uma Queda está em cartaz nos cinemas e em breve poderá ser assistido do conforto de casa. O longa chega ao catálogo do Amazon Prime Video no dia 21, e estará incluído na assinatura regular da plataforma de streaming.