Anderson, do Molejo, recebe alta após internação grave por embolia pulmonar

O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, recebeu alta do hospital após ficar internado em estado grave com embolia pulmonar. Nesta quinta-feira (21), o artista gravou um vídeo e publicou nas redes sociais para explicar aos fãs que está fora de perigo.



Ele, que estava em uma unidade particular no Rio de Janeiro desde o dia 10, revelou que terá de continuar o tratamento em casa, ao lado dos amigos e familiares.