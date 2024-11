FAMOSOS

André Luiz Frambach faz novo pedido de casamento para Larissa Manoela

Momento aconteceu na Tailândia

André Luiz Frambach, 27 anos de idade, fez novo pedido de casamento para Larissa Manoela, 23 anos. Os atores oficializaram a união no fim do ano passado e anunciaram que vão renovar os votos. Ele compartilhou o vídeo do momento romântico em seu Instagram neste domingo (17).