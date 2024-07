POLÊMICA

Anitta é criticada por tatuagem de cunho terapêutico sem respaldo científico e se pronuncia

"Sou eu no meio, o bonequinho com o coraçãozinho, que significa que tenho sempre a força do amor dentro de mim. De um lado fica o pai, do outro lado, a mãe. E essas estrelinhas significam, para mim, a constelação familiar, os outros membros da minha família", explicou, sobre o novo desenho em sua pele.