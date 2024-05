Anitta é homenageada com exposição exclusiva no Museu de Língua Portuguesa

A trajetória da cantora Anitta será retratada em uma mostra exclusiva no Museu de Língua Portuguesa, no Centro Histórico de São Paulo. A mostra “Do You Speak Anitta?” Fica em cartaz entre os dias 28 de maio e 2 de junho e mostrará momentos marcantes da carreira da ‘Girl from Rio’.