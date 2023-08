Anitta janta com colombiano James Rodríguez após se declarar solteira

Anitta aproveitou a passagem por São Paulo na noite da terça-feira (22) para jantar com o jogador colombiano Jamez Rodrigues.



A cantora e o atleta do São Paulo viveram um romance antes de Anitta se envolver com o Simone Susinna. Na última quarta (23), Anitta disse em entrevista ao Gshow que estava solteira: "Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui".



No ano passado, a cantora recebeu a filha do jogador em casa, nos Estados Unidos. A brasileira chegou a comentar "fofaaa" na publicação postada pela criança, Salomé Rodríguez.