Anitta publica fotos ao lado de Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo

A cantora Anitta publicou nesta quinta-feira (26) diversas fotos no Instagram, mas o que mais chamou atenção foi o último clique, que mostrava o possível namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza, usando uma camisa com a foto da artista.

A famosa internacional compartilhou dois registros inéditos com o ex-jogador do Flamengo mostrando como foi sua semana em sua rede social. "Parece o mês, mas é só minha semana", escreveu.

Em uma das fotos, é possível ver o jogador usando o casaco em uma cabana. Não há indicativo se eles estavam hospedados no Brasil ou fora do país.

A cantora saiu de mãos dadas com o jogador após o desfile da marca Balmain, na Semana de Moda de Paris.

Vinicius já jogou no Flamengo, no sub-15, em 2014, e atualmente atua como volante no Sheffield United, da Inglaterra.