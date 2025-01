BRONCA

Anitta repreende fã após invasão de palco durante show no Rio

Cantora se surpreendeu com a atitude da jovem e deu aviso ao público; momento gerou repercussão nas redes sociais

H Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 07:49

Anitta repreendeu uma fã que invadiu o palco e correu em sua direção Crédito: Reprodução/TikTok

A cantora Anitta protagonizou mais um momento de bronca durante sua apresentação em um evento de ano-novo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 1º. Durante o show, uma fã invadiu o palco e correu em sua direção, sendo contida pela equipe de segurança. A cena viralizou nas redes sociais e gerou diversos comentários.

Visivelmente assustada, a artista reagiu ao ocorrido com um desabafo direto e cheio de humor: “Que susto, p**. Uma hora dessas, eu não vou ser fofa com quem subir aqui, não. A menina veio correndo igual um zumbi do The Walking Dead, desesperada”.

Em tom de brincadeira, Anitta ainda alfinetou os familiares presentes no local. “Minha família está toda aqui na frente. A pessoa veio me atacar e ninguém de vocês me defendeu. Meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo… Não veio um”, comentou.